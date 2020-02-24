今日全台天氣舒適，部分地區高溫甚至來到29、30度，中央氣象局表示，明（25）日各地天氣穩定，不過花東地區降雨機率相對稍高，中南部、大台北地區高溫可能來到30度。而周三東北季風又將再度影響台灣。

氣象局臉書上指出，明天(25)仍是舒適、溫暖的穩定天氣，各地大多為多雲到晴，不過東半部仍有局部短暫雨，其中花東的降雨機率相對來說稍高一些；各地白天高溫普遍在26度以上，中南部及大臺北可以來到29、30度，早晚低溫約16到20度。

氣象局提到，周三、四起，東北季風將增強，東半部及大臺北降雨機率提高，局部地區會有短暫下雨的情形，西半部山區及南部近山區平地也會有零星降雨，其他地區仍維持多雲到晴。周四北、宜、花等地轉涼，高溫只剩22、23度。

氣象局說明，周五228連假開始，東北季風減弱，回到舒適、溫暖的天氣，降雨減少，剩下東半部地區及北部山區有局部短暫雨，其他地區為多雲到晴。

(中時電子報)