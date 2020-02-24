中國-世界衛生組織中方組長梁萬年，在24日晚的北京發布會上表示，武漢目前形勢依然嚴峻，雖然早期爆發階段病例快速增加的勢頭已得到改觀，但新發病人還再出現，疫情整體尚未得到遏制。

外方組長艾爾沃德則表示，根據流行病學規律，武漢新增確診病例後續下降速度可能越來越快，如能在幾周內將每日新增確診病例控制在兩位元數，則意味情況已完全被控制住。

(旺報 )