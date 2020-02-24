提問世衛專家組 武漢拐點何時到來？ 22:382020/02/24 旺報 李鋅銅 Facebook Line Weibo Twitter 複製連結 2月8日是傳統節日元宵節，在漢口解放大道一家武商量販超市，顧客在選購湯圓。（照片取自中新社） Facebook Line Weibo Twitter 複製連結 字級設定：小中大特 中國-世界衛生組織中方組長梁萬年，在24日晚的北京發布會上表示，武漢目前形勢依然嚴峻，雖然早期爆發階段病例快速增加的勢頭已得到改觀，但新發病人還再出現，疫情整體尚未得到遏制。 外方組長艾爾沃德則表示，根據流行病學規律，武漢新增確診病例後續下降速度可能越來越快，如能在幾周內將每日新增確診病例控制在兩位元數，則意味情況已完全被控制住。 (旺報 ) #武漢 #病例 #衛生組織 #衛生 #組長 新冠肺炎 #大陸 #世界衛生組織 也許您會感興趣 推薦閱讀 防新冠肺炎延燒 東京未來3週不辦大型室內活動 14:582020/02/21 國際 伊朗新增13起武漢肺炎確診病例 其中2人不治 20:262020/02/21 國際 武漢將增建19家方艙醫院 儲備床位目標3萬張 19:262020/02/21 兩岸 義大利武漢肺炎新增2例 確診累計達6例 19:342020/02/21 國際 新冠肺炎若擴散 WHO警告：非洲將難以應付 12:102020/02/23 國際 陸新增新冠肺炎確診病例409例 累計確診77150例 11:032020/02/24 兩岸 武漢封城局部解禁！滯留在武漢外地人可分批出城 12:112020/02/24 兩岸 逆轉！ 武漢「半解禁取消」陸中央公告通告無效 15:242020/02/24 兩岸 滯留武漢的台灣人 指揮中心宣布返台兩大原則 17:062020/02/24 生活 北京衛健委：密切接觸者轉換為確診病例的比例約為5.8％ 18:362020/02/24 兩岸 兩岸熱門新聞 習近平召開17萬人視訊會議 俠客島：極不尋常 - 兩岸 直播》血友病少年返台 長榮班機22：46抵達桃園機場 - 兩岸 豪宅男「自吞退燒藥」遭醫逼問 成公主號返港首例確診 - 兩岸 粉絲24萬 陸戰狼外交官趙立堅接任發言人 - 兩岸 武漢解封朝令夕改 胡錫進：不相信也不舒服 - 兩岸 發表意見 留言規則 中時電子報對留言系統使用者發布的文字、圖片或檔案保有片面修改或移除的權利。當使用者使用本網站留言服務時，表示已詳細閱讀並完全了解，且同意配合下述規定： 請勿重覆刊登一樣的文章，或大意內容相同、類似的文章 請不要刊登與主題無相關之內容 發言涉及攻擊、侮辱、影射或其他有違社會善良風俗、社會正義、國家安全、政府法令之內容，本網站將會直接移除 請勿以發文、回文等方式，進行商業廣告、騷擾網友等行為，或是為特定網站、blog宣傳，一經發現，將會限制您的發言權限或者封鎖帳號 為避免留言系統變成發洩區和口水版，請勿轉貼新聞性文章、報導或相關連結 請勿提供軟體註冊碼等違反智慧財產權之資訊 禁止發表涉及他人隱私、含有個人對公眾人物之私評，且未經證實、未註明消息來源的網路八卦、不實謠言等 請確認發表或回覆的內容（圖片）未侵害到他人的著作權、商標、專利等權利；若因發表或回覆內容而產生的版權法律責任將由使用者自行承擔，不代表中時電子報的立場，請遵守相關法律規範 違反上述規定者，中時電子報有權刪除留言，或者直接封鎖帳號！請使用者在發言前，務必先閱讀留言板規則，謝謝配合。
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