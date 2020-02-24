彰化縣社頭鄉路邊，晚間7點多發生火燒車意外，警消獲報到場後，驚見駕駛座有具男性焦屍，而就在十多分鐘前，距離火燒車附近一處民宅，47歲陳男因故與父親爭吵，慘遭陳父持刀猛刺左胸，陳父行兇後開著媳婦車逃逸無蹤，田中警方確認火燒車車主即為陳家媳婦，懷疑是陳父畏罪輕生，已報警檢方明早相驗屍體確認死者身分。

警方調查，社頭鄉晚間疑傳出人倫慘劇，傍晚6時53分，獲報指陳家父子在自宅家中大打出手，最後陳父親盛怒下失控持刀刺傷兒子左胸，隨即開車逃逸無蹤。

彰化狠父失控刺殺子後陳屍媳婦車內。（謝瓊雲傳真）

不料，晚間7時9分，距陳家住處不遠的湳底一巷，隨即傳出火燒車案件，而熊熊烈火吞噬車輛的畫面，還被正好經過的清潔隊垃圾車錄下；消防隊獲報到場撲滅火勢後，驚見車上竟有具燒焦男屍，通報警方到場，並封鎖現場調查意外原因，根據車號查出該車車主為陳男妻子，認為死者疑為陳父。

陳男因失血過多，經救護車緊急送往員基後再轉送彰基急救，彰基副院長周志中表示，47歲陳男疑似遭鈍器傷及左前肩，造成9公分開放性傷口，深及肌肉層；而右手拇指、中指與臉部亦有撕裂傷，經開刀縫合救治，目前意識清楚、生命徵象穩定，並無生命危險，仍要持續觀察。

彰化社頭鄉晚間發生人倫慘劇，47歲陳男遭父親持刀刺殺，父親隨後開車出門再自家不遠處輕生。（民眾提供／謝瓊雲彰化傳真）

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(中時 )