今年夏天將要上映的「捍衛戰士2：獨行俠」(Top Gun 2: Maverick)，可說是航空迷們引頸期待的大片，特別是先前公布的一些情報顯示，這一次的故事似乎不只是航空母艦與飛行學校，還有許多新奇的飛機。火柴盒小汽車(Matchbox)將要推出捍衛戰士2的相關玩具，直接透露了電影中會出現的各式機種。

航空學家(The Avitionist)報導，先前公布的第2支預告片中，湯姆·克魯斯（Tom Cruise）所飾演的皮特·米切爾（Pete Mitchell）上校，除了駕駛海軍F/A-18E超級大黃蜂戰機(SuperHornet)以外，在預告的最後，還穿著全黑的高空壓力服 ，駕駛一種極超音速飛機，類似於SR-71那樣的神秘飛機，不過影像很有限，仍看不出那型飛機的模樣。

CNN報導，火柴盒小汽車將會在6月推出「捍衛戰士2：獨行俠」的周邊玩具，而且玩具的模樣已經先行公開，比如F-14雄貓、F/A-18E超級大黃蜂(還有紅、黃、藍三種顏色)、F-35聯合打擊戰機，還有P-51野馬（似乎是出現在拖車中），另外兩種戰機則形式不明，其中一型是預告片中出現的神秘超高速飛機，但是還有一款可能是敵對機種的戰機，其形狀讓人想起了俄羅斯 Su-57(Felon,北約名：重罪犯)。

火柴盒小汽車的捍衛戰士2玩具，透露了電影所虛構的2種戰機。(圖/CNN)

考慮到這批玩具應該已獲得官方許可，因此可以放心地認定，玩具中出現的高超音速飛機，應該就是電影中的飛機形象。

TOP GUN 2: Maverick Super Bowl Trailer (2020)

航空學家注意到，雖然它可能受到洛克希德·馬丁公司（Lockheed Martin）在2013發布的SR-72「黑鳥之子」概念圖的啟發，但是仍然有所不同，洛馬SR-72圖案是單垂尾，並且機尾有一支很長的尾刺，而電影中的高超音速飛機，則帶有雙尾翼和小梯形機翼，也許是希望它的外型，能夠使航空迷更容易聯想到SR-71。

(中時電子報)