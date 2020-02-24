中央流行疫情指揮中心24日表示，考量目前列為新冠肺炎旅遊疫情建議等級第一級（包括泰國、義大利、伊朗）及第二級（新加坡、日本）國家的確診病例持續上升，且陸續傳出社區及醫院群聚，因此即日起自旅遊疫情建議第一級與第二級國家入境的旅客，入境後14天內，應落實自主健康管理。

中央流行疫情指揮中心建議的自主健康管理包括：

（一）維持手部清潔，保持經常洗手習慣。另應注意儘量不要用手直接碰觸眼睛、鼻子和嘴巴。手部接觸到呼吸道分泌物時，請用肥皂及清水搓手及澈底洗淨。

（二）於自主健康管理期間，每日早/晚各量體溫一次、詳實記錄體溫及活動史。

（三）如沒有出現任何症狀，可正常生活，但應儘量避免出入公共場所，外出時，請一定嚴格遵守全程佩戴外科口罩。

（四）如出現發燒、呼吸道症狀或有身體不適，請確實佩戴外科口罩，儘速就醫。就醫時，並應主動告知醫師接觸史、旅遊史、居住史、職業暴露、以及身邊是否有其他人有類似的症狀。

（五）生病期間應於家中休養，並佩戴外科口罩、避免外出。當口罩沾到口鼻分泌物時，應立即更換並內摺丟進垃圾桶。

（六）生病期間，與他人交談時，除戴上外科口罩外，儘可能保持1公尺以上距離。

(工商 )