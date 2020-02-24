張若凡前年被直播平台「浪 LIVE」挖掘，曾參賽《聲林之王》獲得第6名佳績，也翻唱袁惟仁歌曲〈走了嗎〉在YouTube近600萬點閱率。人氣超旺的她，近來推出首張專輯《dopaMINE我，她》，花1年籌備，提到期間曾自我懷疑，雖可勇敢站上台唱歌，「可是我真的可以出整張專輯，是大家沒聽過的歌，大家都會喜歡嗎？」

她先前把經紀人當作諮詢師，常常暢談聊天，經紀人適當給予鼓勵，張若凡認為在別人眼裡是她是有能力的，現在就盡全力去做。而先前正值宣傳期，行程滿檔，152公分的她，原本體重維持40公斤，因工作忙碌，瘦到38公斤，雖然外界都覺得太瘦，但她自認是理想體重，透露先前很開心傳體重機上的數字給經紀人，豈料經紀人打趣回：「go die（去死）。」隨後笑說：「不要瘦下去就好。」

張若凡從小就對唱歌有興趣，高中就讀演藝科，曾參加許多歌唱比賽，在無意中看見直播平台的廣告後，開始在直播中唱歌，吸引許多粉絲關注，並在公司推薦下參加《聲林之王》，她透露原本頗害怕參賽，因導師是蕭敬騰、林宥嘉，同樣也是她最喜歡的歌手，在他們的面前演出，讓她十分緊張，直呼：「站上台聽到音樂一下，身體都麻掉，心裡想前奏可不可以跑久一點，嘴巴沒勇氣張開。」不過隨後克服恐懼，在比賽中，她曾被林宥嘉誇讚「她要甚麼音色有甚麼音色」， 蕭敬騰則是形容她的聲音很自如。

她也認為在比賽期間表現都算不錯，卻自虧：「但在決賽不ok。」似乎仍不滿意當時的表現。張若凡與許莉潔、李友廷等人皆在《聲林之王》脫穎而出，頗有私交，張若凡談到大家在參加該比賽時都爆瘦，「壓力是好的，只是太大了」，她憶起當時幾乎都不出門，甚至也無法跟家人一起吃飯，全心全意只想不斷的練歌，盼展現最佳的演唱實力。

此外，她將於29日在Legacy Taipei舉辦首場個人售票演唱會，當天會獻唱許多新歌，個性較感性的她，分享在錄新專輯時，數度哽咽，特別在錄唱〈已經結束的〉時，「想到真的要跟什麼東西告別的感覺」，讓她憶起在小時候，阿公當時中風幾乎都臥床，她都會陪伴、逗阿公開心，感情融洽，不過在她讀幼稚園時，某天在家看到阿公突然口吐白沫，難過說：「我只能哭，家人後來就告訴我，阿公走了，才知道阿公真的離開世界。」

張若凡推出首張專輯《dopaMINE我，她》。（粘耿豪攝）

張若凡推出首張專輯《dopaMINE我，她》。（粘耿豪攝）

(中時 )