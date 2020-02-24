韓片《寄生上流》奪本屆奧斯卡4座大獎後，導演奉俊昊與影帝宋康昊甫回到南韓，23日又飛往日本謝票，該片不受新冠肺炎疫情影響，上月10日在日本上映至今，票房累計32億日圓（約9億元台幣），打破日本影史韓片的票房紀錄，這也是韓片久違在日本受到超高人氣的關注度。
記者會吸引近200位記者爭相參加，奉俊昊被問到持續延燒的疫情與他在2006年所執導《駭人怪物》有類似之處，奉俊昊表示：「電影中擾亂社會的不是病毒，根本問題在於人類內心的恐懼。」該片同樣由宋康昊主演，故事不約而同講述病毒肆虐造成全民恐慌。
奉俊昊解釋，電影與現實中情況有些不同，不過人心所產生的焦慮和恐懼是一樣的，「但是正如我所說，太多的恐懼或過度反應，會使克服這種情況變得困難。」他更說道：「如果我們增加對國家和種族的偏見，就會發生真正可怕的事情。我相信（疫情）很快就會解決的。」《寄生上流：黑白版》27日在台限定上映。
(中時 )
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