在新冠肺炎疫情暴發期間，大陸軍工業本月初恢復全面生產。大陸軍事專家稱，面對日韓等地增加部署F-35、F-22等戰機，大陸的安全挑戰日益嚴峻，解放軍應毫不鬆懈地落實武器計畫。大陸中國航空工業集團表示，已於2月10日恢復殲-20的全線生產，而大陸航太機構和海軍造船廠則承諾，不會讓新冠病毒影響生產和科研進度。

香港《南華早報》引述中共軍方內部人士說，中航工業的子公司成都飛機工業集團已設定未來10年內生產殲-20戰機數量目標，該公司設計並製造了解放軍的「新一代」殲-20戰機。這位不願透露姓名的人士表示，鋼鐵公司等其他國有企業也已恢復生產，一旦熱處理爐開啟，飛機和海軍軍工業就不可能減慢生產速度。他說，有關部門已下令軍工業保持生產水準以支持軍隊建設。

大陸軍事專家李傑對《環球時報》說，到今年年底，共軍需要至少50架現役殲-20戰機。他表示，解放軍空軍應加強新型戰機的擴充，因為預計美國未來幾年內將在東北亞，特別是日本和韓國部署200多架先進的F-35第五代戰機。近年來，五角大廈還在沖繩的嘉手納空軍基地部署了十幾架F-22戰機，所有這些新部署都會對中國大陸造成直接威脅。

李傑表示，成都飛機工業及其姊妹公司瀋陽飛機工業集團——生產中國大陸第一款也是唯一的現役艦載戰機殲-15——將回到發展中國新一代艦載飛機的軌道上。他說，春節假期延長，新冠肺炎疫情暴發已使武器裝備的發展推遲近一個月，但現在每個人都應該恢復進度，「與其他國有企業的員工相比，中國軍工業的科學家、工程師和工人更加自律，更能夠在疫情期間完成生產任務。」

《南華早報》引述大陸中國船舶工業集團官網表示，集團旗下所有船廠已於本月初復產。滬東中華造船公司為保持最初的生產計畫，已啟動備用人手來替代由於疫情而無法復工的工人。

(中時電子報)