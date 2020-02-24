36歲曾姓男子偷遍大貨卡車的車用無線電主機。(警方提供／蔡依珍桃園傳真)

36歲曾姓男子偷遍大貨卡車的車用無線電主機。(警方提供／蔡依珍桃園傳真)

36歲曾姓男子偷遍大貨卡車的車用無線電主機。(警方提供／蔡依珍桃園傳真)

36歲曾姓男子去年相繼在桃園、中壢各地區偷遍大貨卡車的車用無線電主機，再賣給需要的司機們銷贓，還曾被網友錄到影像放上網，八德警方持檢察官核發的拘票，在中壢區忠孝路附近逮捕到案，並在轎車內起出10組無線電主機和犯案工具，訊後依竊盜罪嫌送移桃園地檢署偵辦。

警方指出，曾姓男子去年起相繼在桃園、中壢等地，專偷大貨車、曳引車、遊覽車或是白牌車上的無線電機組，多以火焰槍破壞後車窗，偷走車上無線電主機。

八德警方上月24日接獲報案，一輛白牌車司機在除夕當天，發現停在東勇北路的愛車車窗無故被打破，上車清查發現，車上的無線電機具竟然被拔走，損失萬餘元，氣得向大安派出所報案，警方調閱附近路口監視器分析研判後，發現案發當時有一名駕駛黑色自小客車之男子疑涉案，報請桃園地方檢察署檢察官指揮偵辦。

八德分局專案小組見時機成熟，23日21時許持檢察官核發拘票發動搜索，在中壢區忠孝路附近將曾男拘提到案，當場在曾男駕駛的自小客車內，查獲贓物無線電主機台10具及犯案工具。曾男坦承獲悉無線電1台要價至少1萬3千元，鋌而走險，以5折價銷贓。

警方表示，目前仍有部分贓物無線電主機台尚未找到失主，警方也呼籲如有是類案件被害人可向八德分局偵查隊聯繫(03-3731910)，警方訊後依竊盜罪嫌將曾男移送桃園地檢署，並將擴大偵辦中。

(中時 )