【FB直播】滯武漢血友病童回台

血友病少年返台。(影/陳麒全攝)

血友病少年搭乘長榮班機於22：46抵達桃園機場。（陳麒全）

【現場直擊】滯留武漢血友病童今晚搭機返台

滯留湖北的血友病少年母子今（24）日晚間搭乘長榮航空從成都返台，晚間10：46抵達桃園機場。

滯留在湖北荊門的血友少年小宇和其母親，24日晚間搭乘長榮航空BR-766的航班，預計19時15分自成都雙流機場起飛，機上43名乘客有11人轉機、30人在停機坪坐遊覽車入境，母子2人則直接從停機坪上搭乘救護車離開。

滯留武漢的血友病童小宇，原本應該在第一批武漢包機名單上，但不知原因沒趕上飛機，在滯留武漢期間傳出藥物不足問題，因為攜帶的藥劑快用完，在海基會、湖北台辦、台商的接力下，完成「千里送藥」，解除藥物不足的問題，也因為國籍問題是否可以返台入境爭執不休。不過，陸委會已經證實他是合法中華民國國籍的國民後，他可以由母親陪同搭機返國，經過相關單位協調及安排，預計24日自四川成都搭機，於22時40分返抵桃園機場。

據了解，衛生福利部疾病管制署已經備了3套隔離裝備，包括隔離衣、頭罩、口罩、護目鏡、腳套等，給執飛的長榮航空，讓血友病童與親人在搭機時穿著。在飛機上執勤的機組員與旅客，也會佩戴N95級的口罩，做好相關的防疫措施。

據指出，血友病童與親人會安排在班機的最後一排坐位，並優先登機，在降落桃園機場後，會讓所有同機旅客下機後，他們才下機，並將執行專案檢疫程序，飛機也不會靠第二航廈空橋，將安排停放的601接駁停機坪，讓他們直接搭救護車離開，與之前撤僑包機旅客相同的檢疫程序，通關後送往醫院。

(中時電子報)