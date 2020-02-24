韓國新冠肺炎疫情猛爆性增長，中央流行疫情指揮中心24日傍晚緊急將韓國調整為第三級警告，25日凌晨起韓國學生來台就需要居家檢疫14天。對此各大專校院表示會努力幫韓國學生「喬」床位，還有大學剛好港澳生居家檢疫已滿14天，可以銜接韓國生。

根據教育部統計資料，108學年度韓國學生來台留學共4070人，包括學位生849人、非學位生3221人。

國立大學中，台大有韓國學生117人算是相當多，台師大69人、政大65人也不少；新竹清華大學則有26人。

台師大學務長林玫君24日晚上10點還在辦公室，她受訪表示疫情一直有新狀況，當天還有韓國學生入境，因為周一傍晚才得知，周二會有比較明確的討論結果。由於周二25日是2月11日居家檢疫的港澳生期滿出關的日子，剛好可以銜接，就比照港澳生居家檢疫一人一室作法。

新竹清華大學表示之前已經有協助40多位港澳生居家檢疫的經驗，周二期滿可以空出房間；目前總共已經隔出一百多個房間給學生居家檢疫用。

(旺報 )