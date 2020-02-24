張理國／台北報導

韓國新冠肺炎疫情升高，行政院副院長陳其邁晚間在臉書表示，蘇揆今天要求他召集衛福部長陳時中及相關部會，針對鄰近國家疫情超前部署。指揮中心也宣布，將韓國旅遊疫情建議至第三級警告。

陳其邁說，韓國近期病例數大幅增加，已達763例。並出現教會和醫院大型群聚，已進入社區傳播階段。韓國政府已指定大邱市、慶尚北道清道郡為特別管理地區。鑒於國人至當地感染的風險提高，蘇揆要求他召集相關部會討論，對鄰近國家疫情超前部署。

指揮中心也宣布，即日起提升韓國旅遊疫情建議至第三級，也就是警告提醒民眾避免至當地所有非必要旅遊；自2月25日零時起，自韓國入境的外籍人士，需進行14天居家檢疫；國人在2月25日、26日自韓國入境者，須落實14天自主健康管理。自27日零時起入境的國人，則實施14天居家檢疫。

新冠肺炎,韓國,第三級

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