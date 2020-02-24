陽明海運（Yang Ming）與赫伯羅德（Hapag-LIoyd）、海洋網聯船務（OceanNetwork Express）及現代商船（HMM）共屬的THE Alliance，繼今年1月公布2020年全新的合作架構後，24日進一步更新服務網絡中三條嶄新的亞洲往返中東航線（AG1、AG2及AG3）資訊。

此三條航線由聯盟成員共同精心規劃，不僅擴大中東地區直靠港的覆蓋率，更是目前市場上遠東往返中東區間最快捷的航線，可大幅提升THE Alliance於當地市場的競爭力，此三條航線預計將於4月上旬起加入聯盟的航線網絡架構，為中東市場及客群提供服務。

隨著中東航線網絡的全面升級，THE Alliance精益求精，持續致力於提供市場上最全面、最便捷的海運運送品質，且透過不斷地完善聯盟服務網絡，全方位滿足客戶需求，為顧客帶來更可靠、高效能、且具附加價值的優質運送服務。

THE Alliance公布亞洲往返中東航線靠港順序詳列如下:

AG1：寧波（Ningbo）–高雄（Kaohsiung）–廈門（Xiamen）–蛇口（Shekou）–新加坡（Singapore）–傑伯阿里（Jebel Ali）–達曼（Dammam）–哈馬德（Hamad）–索哈（Sohar）–新加坡（Singapore）–寧波（Ningbo）

AG2：上海（Shanghai）–寧波（Ningbo）–蛇口（Shekou）–巴生港（Port Kelang）–傑伯阿里（Jebel Ali）–哈馬德（Hamad）–烏姆蓋斯爾（Umm Qasr）–哈馬德（Hamad）–吉貝阿里（Jebel Ali）–新加坡（Singapore）–上海（Shanghai）

AG3：青島（Qingdao）–釜山（Pusan）–上海（Shanghai）–新加坡（Singapore）–傑伯阿里（Jebel Ali）–達曼（Dammam）–朱拜勒（Jubail）–阿布答比（Abu Dhabi）–巴生港（Port Kelang）–新加坡（Singapore）–香港（Hong Kong）–青島（Qingdao）

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