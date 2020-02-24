韓國「新型冠狀病毒肺炎」疫情迅速蔓延，外交部今天宣布，自即日起調升韓國全境旅遊警示為「橙色」、韓國大邱廣域市及慶尚北道清道郡兩處旅遊警示為「紅色」。

外交部發言人歐江安表示，韓國自2020年1月20日發現「新型冠狀病毒肺炎」首例後，迄2月24日止累計確診病例已達833例，其中若干病例感染源不明，且近期發生大型教會及醫院群聚感染，韓國政府已將大邱廣域市及慶尚北道清道郡指定為「傳染病特別管理地區」。

她說，鑒於韓國疫情持續迅速蔓延，我中央疫情指揮中心已將韓國旅遊疫情建議提升至第三級「警告」（Warning)，韓國政府亦已將疫情預警等級調整至最高等級「嚴重」，另美、英、澳等國均已提升對韓國或韓國部分地區之旅遊警示，並考量我與韓國人員往來密切，外交部爰自即日起調升韓國旅遊警示為「橙色」，提醒國人避免非必要之旅行。

另針對屬於韓國「傳染病特別管理地區」之大邱廣域市（Daegu）及慶尚北道清道郡（Cheongdo）二處，即日起調升其旅遊警示為「紅色」，呼籲國人不宜前往。

(中時 )