大甲媽將於3月19日深夜展開遶境活動，由於目前正值新冠肺炎疫情之際，有網友憂心，「台灣地表最大遷移活動」媽祖遶境即將登場，恐成引爆疫情，也有醫生認為今年應停辦。對此，鎮瀾宮副董事長鄭銘坤回應，大甲媽遶境是在室外，更說要大家相信政府，「如果封城就不辦遶境」。

外界擔心媽祖遶境恐成防疫漏洞，中央流行疫情指揮中心指揮官陳時中今天表示，內政部會與相關宗教領袖及相關團體商量，找出大家都可接受的方法。據中央社報導，鄭銘坤則說，會加強遶境的防疫措施，大家相信政府，且台灣疫情控制得很好，「如果封城就不辦遶境」。

鄭銘坤指出，大甲媽遶境是在室外，不用怕，大家應該站出來，否則連菜市場都不用去，進香沿途的寺廟及車輛都會消毒，主要道路也會噴霧消毒，每人1天量3次體溫，不只今年做，以後遶境都會比照這種方式進行，也呼籲信徒如有感冒發燒不要參加，要保護別人，參加遶境最好戴口罩。

(中時電子報)