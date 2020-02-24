因韓國近期新型冠狀病毒肺炎疫情病例案大幅增加，已進入大型群聚階段，主管機關升級韓國旅遊警示至第三級，且自2月27日起，由韓國入境之本國籍人士需居家隔離14天，台灣虎航24日晚間宣布本月27日將停飛所有返往韓國航班，但是母公司中華航空確定仍將保留首爾等少數航班，預定25日定案後公布。

華航24日宣布，因應新型冠狀病毒疫情蔓延，華航客艙組員全航線戴口罩執行勤務及收餐時戴手套，以減少人員之接觸，並優先使用一次性服務用品。

韓國航線自2月26日起機上全艙等餐飲均提供一次性餐盒，機上免稅品銷售及送貨到府均採網路預購。另華航即日起自韓國抵台航班除正常消毒程序外，均額外再執行細部消毒作業，以維護旅客及機組人員健康。

台灣虎航則宣布，為疏運仍滯留於韓國當地的旅客，宣布2月25日大邱-桃園及濟洲島-桃園航班仍正常營運；桃園-大邱、桃園-濟州島、桃園-首爾仁川將取消。

2月26日釜山-桃園及首爾仁川-桃園航班仍正常營運；桃園-釜山、桃園往返濟州島將取消。2月27日至2020年3月31日所有韓國往返之航班全數取消；其中首爾仁川-桃園航線取消至2020年4月1日。

(工商 )