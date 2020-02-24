韓國的新冠肺炎確診案例一夕爆增，鑑於韓國為電子零件的主要供應商，若是企業關閉廠房防止疫情蔓延，恐重創全球科技供應鏈。 新冠肺炎迫使大陸工廠停工防疫，若是韓國也出現相同情況，將進一步衝擊全球供應鏈，特別是科技供應鏈。

疫情升溫衝擊市場信心，24日韓國股匯雙跌，股市連續3個交易日收黑，韓元兌美元匯價跌至6個月新低。

韓股Kospi指數24日收盤大跌3.87％，報2,079.04點，創下2019年12月5日以來新低紀錄。韓元兌美元重貶0.9％，收在1,220.2韓元，寫下2019年8月13日以來新低水準。 出口占韓國國內生產毛額（GDP）比重達44％，在先進國家中僅次於德國。韓國高達九成的出口品是中間材，也是半導體和顯示器等電子零件的主要出口商。

韓國政府擬採取緊急措施，減緩新冠肺炎對經濟的衝擊。即便政府能防止疫情進一步擴大，但經濟活動降溫仍可能持續數周，全球工廠不久後將感受到寒風。

花旗警告，韓國的經濟困境可能即將到來。花旗經濟學家Marie Kim和Jeeho Yoon在報告中指出，「對病毒的恐懼情緒快速在全國蔓延，擴散速度比病毒本身更快。預期疫情對韓國的經濟衝擊不會只限於特定地區和城市。」

韓國大邱爆出多起確診案例後，韓國總統文在寅已在22日將病毒疫情提升至紅色警戒。截至24日下午，韓國的確診案例已經升至833人，死亡人數增至7人。

三星電子22日證實，龜尾市手機廠一名員工感染新冠肺炎，該公司在周末關閉廠房消毒。

韓國Kiwoom證券研究員Seo Sang-young指出，韓國感染新冠肺炎的人數急速增加，衝擊投資人信心。韓國央行將於2月27日召開決策會議，外界預期央行降息機率上升。

(工商 )