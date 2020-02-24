全球多國新冠肺炎確診案例急速增加，避險資金湧進金市，帶動24日金價躥揚逾2％，攀升至7年新高。高盛指出，若肺炎疫情延續至第二季，金價可能站上每盎司1,850美元。在此同時，市場憂心疫情衝擊全球經濟，致使國際油價24日暴跌約4％。

現貨金價24盤中勁升2.39％，至每盎司1,682.64美元，升抵2013年2月以來新高價位。紐約4月期金盤中躥揚2.28％，報每盎司1,686.4美元。

美國西德州4月期油貨24日盤中重挫3.95％，報每桶51.27美元。倫敦布蘭特4月期油盤中暴跌4.07％，降至每桶56.12美元。

高盛指出，如果新冠肺炎疫情在第一季受到控制，仍可能將金價推升至每盎司1,750美元，若是疫情蔓延至第二季，金價可能衝上每盎司1,850美元。

CMC Maekets首席市場策略師麥卡錫（Michael McCarthy）指出，新冠肺炎疫情升溫，投資人將資金撤離全球股市，轉進避險資產。「肺炎疫情衝擊全球經濟成長，意味著低利率期間可能延長。」

Phillip Futures分析師在報告中指出，除了金融市場不確定性外，低利率亦支撐黃金需求。低利率增加沒有孳息的黃金的吸引力。 同為避險資產的美元持續上漲，而美國10年期公債殖利率降至2016年7月以來新低水準。

韓國、義大利和伊朗的新冠肺炎確診案例激增，市場擔心全球經濟成長前景蒙塵，將衝擊石油需求，引發國際油價大跌。

萬達（Oanda）資深市場分析師莫亞（Edward Moya）指出，隨著疫情蔓延，旅遊禁令可能擴大，進而抑制石油需求，打擊油價。

AxiCorp首席市場策略師英尼斯（Stephen Innes）表示：「新冠肺炎疫情進一步擴散恐讓全球經濟活動大幅降溫，我們不應輕忽疫情造成的經濟衝擊。」

(工商 )