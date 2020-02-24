「股神」巴菲特周一（24日）接受財經網站CNBC專訪時指出，新冠肺炎疫情持續蔓延，有極大比重企業受到衝擊，但投資者不應該受疫情影響而改變資產配置決定。另外針對今年美國總統大選，自稱並非是活躍民主黨人的他也提到將會投票給彭博。

巴菲特表示，蘋果在內等多數企業，目前正因這波疫情而受到衝擊，不過他指出影響企業運作還有其他因素，外界應把重點放在企業未來5到10年的長期發展。

他還聲稱，對人類而言，雖然新冠病毒大流行令人感到恐慌，「但卻不應該影響投資者的買賣股票的決策。」他說投資者並「無法透過每天讀報預測股市走勢」，但如果該新聞能讓投資者逢低買進喜歡的股票，堪稱是「相當幸運」。

巴菲特還讚揚蘋果，「或許是我所知道在全球表現最佳的企業」，柏克夏海瑟威目前持股蘋果比重約5.5％。雖然身為蘋果大股東，巴菲特最近才有一支智慧手機。

篤信股票是長期投資好選擇的巴菲特並對投資債券的投資者提出警告，表示即使目前利率已降至低點，股市看來也似乎不妙，但為追求收益率而買進債券並非明智的選擇。

另外論及美國經濟，巴菲特認為受到全球多項利空因素影響，其經濟已不如半年前強勁。他說：「美國經濟仍強勁，但卻比6個月前略為疲弱、而且受影響層面也很廣」。

在問及總統大選時，巴菲特表示自己雖是民主黨人，但並非是積極黨員。他說「自己對於投票給彭博毫無困難」。針對另一位聲勢看漲的民主黨參選人桑德斯，巴菲特雖然認同他許多傾向社會主義的政見，不過股神也認為資本主義制度不應該因此被破壞。

由於巴菲特今年8月將滿90歲，針對外界最關心的接班問題，他稱「沒有我的柏克夏海瑟威，其價值與有我在時一樣」，他還開玩笑說，「我的附加價值不高，但也不至於減損價值」。

(工商 )