新冠肺炎已經攻陷歐洲多國，其中又以義大利疫情最為嚴重！在擔憂歐元區經濟恐將受到重創，投資者押注歐洲央行（ECB）7月降息的機率已攀升到50％。

隔夜與遠期Eonia利率的利差，多被外界視為觀察投資者如何預期ECB利率曲線的重要指標。從周一的利差變化來看，投資者押注ECB在7月將利率下調10個基點的機率，已從一周前的35％升高到50％。

然而該變化也反映市場對歐洲利率的預測，從年初至今已呈現戲劇性的逆轉。年初由於歐洲經濟數據逐漸持穩，引發外界預測ECB可能將從明年起開始調升利率。

此外義大利疫情在短短幾日出現大爆發，也令歐元不支倒地。歐洲周一（24日）盤中重貶0.3％到1.0805美元，逼近上周創下1.0778美元的近三年低點。

截至目前，義大利不僅淪為歐洲新冠肺炎疫情最嚴重的國家，並也成為亞洲以外的最大疫區。到周一為止，該國感染人數已飆破2百人，並有5人死亡。

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