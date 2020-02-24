「3月瘋媽祖」，媽姐遶境是台灣每年3月最大的盛事，每年遶境參與者眾，不過沿途共餐共食的模式，恐成為新冠肺炎防疫缺口，引發民眾的憂慮。大甲鎮瀾宮董事長顏清標日前表示，台灣沒有社區感染，進香活動確定不延期，強調「媽祖會保護」，大家不必過度恐慌。

大甲媽祖遶境照舉行 名醫：祈求媽祖顯靈取消停辦。（圖／大甲鎮瀾宮提供）

新冠肺炎疫情嚴峻，大甲媽預計3月19日起，展開為期9天的遶境行程，因動輒百萬信眾參與，恐成防疫破口，中央流行疫情指揮中心也表示，「確實令人擔憂」；包括台大醫生施景中，也在臉書發文祈求媽祖顯靈，讓遶境活動負責人、主辦單位能審慎思考，取消活動。網友也紛紛集氣附和希望「媽祖快顯靈」。

名醫施景中也發文建議取消今年活動。(圖／臉書)

遶境活動對疫情擴大的隱憂，引發部分網友附和，同聲祈願「媽祖快顯靈」、「韓國疫情大家都看不到嗎？」、「難道忘了武漢的萬家宴…」、「醫生都這麼說了，還是要聽醫生的話」，而且「媽祖繞境不止大甲，真的希望他們不要跟韓國一樣，重蹈覆轍啊」，呼籲「政府要面禁止」。對此，大甲鎮瀾宮副董事長鄭銘坤回應，決定遶境的不只大甲媽，為何大家只針對大甲鎮瀾宮？他受訪時稱，「大甲媽遶境照常舉辦」，要民眾相信蔡政府的防疫政策，並表示遶境期間會做好相關防疫措施，不能讓百年遶境活動取消，但鄭銘坤也強調，「如果封城就不辦遶境」。

為期9天8夜的苗栗縣通霄鎮白沙屯拱天宮媽祖遶境，5天報名人數達3萬人。(圖／白沙屯拱天宮提供)

同樣舉行繞境的苗栗縣通霄鎮白沙屯拱天宮，將從3月24日起進行為期9天8夜繞境；過去5天已有3萬信徒報名，拱天宮總幹事陳春發表示，疫情目前政府控制得宜，活動原則上不會取消。

陳春發強調，白沙屯媽祖遶境活動，是文化部指定為國家重要無形文化活動資產，往年參與信眾高達數萬人；不少信眾表示，因新冠肺炎疫情的影響，不確定遶境活動是否如期展開，拱天宮總幹事陳春發回應，相信媽祖神威保佑國泰民安、風調雨順；目前政府控制得宜，將如期舉辦，不受影響。

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(中時電子報)