滯留湖北的台灣人，24日連署一份「請願書」，希望國台辦和湖北台辦能提供協助，送他們到目前僅開放兩岸航班的北京、上海、成都、廈門等四地的機場，輾轉返台。請願書強調，願意配合各地的檢疫措施，回台後也會按台灣要求進行防疫隔離。參與連署的林先生說，包機目前看來無解，現在很多人的想法沒別的，就是「我要回家」！

這份請願書署名「滯留湖北全體台胞」，於24日完成，並已往上呈給湖北省台辦和國台辦，請願書特別提到：「請願由湖北省台商協會造具詳實名冊及健康證明紀錄詳實內容供兩岸當局查核」。

請願書指出，據連日疫情數據，湖北疫情也已漸得到控制，相信台灣海基會和防疫部門也親眼見到大陸防疫的成果，「而我們翹首以待回家的消息也開始撥雲見日」。

請願書指出，目前與大陸航線有四個城市開放航班可回台，由於兩岸包機無法成行，也錯過春運包機截止日，「因此，我們所有台胞向大陸台辦相關部門請願，懇望政府幫助我們回家，協助湖北各地區台灣同胞交通送至可許的飛機口岸」。

請願書還強調，願意配合各區身體健康檢查以及提供確實的名單與人數，為減輕兩岸防疫壓力，回台後所有人員也會按照台灣衛生檢疫部門要求進行防疫隔離，希望讓留在湖北的台灣同胞可以順利返家，並誠摯感謝所有涉台部門對台灣同胞的協助，方能安度這次疫情難關。

一位參與連署的林先生說，原本多數人期待可以盡快從武漢包機返台，誰派飛機都可以，但現在看來兩岸各有堅持，明顯卡住，他們只好「山不轉路轉」，希望台辦能提供協助，「政治的東西老百姓不懂，現在的想法就只有『我要回家』！」

(旺報 )