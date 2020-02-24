大陸正式決定全國人民代表大會延期舉行，為中國國家主席習近平4月以國賓身分訪日的計畫增添變數。

日本《讀賣新聞》報導，中國共產黨相關人士指出，習政權中樞最近指示，透過各種管道查探，習近平訪日在日本是否受歡迎。中方似乎介意日本對中感情是否因新型肺炎問題而惡化。

目前日中仍未改變要推動習近平訪日的態度。日本政府也沒有要求延期，在大陸提議全人代延期的隔天2月18日，中日外交幹部還確認了要依原來的預定做準備。

報導指出，現在全球有約130國對來自大陸的旅客採取入境限制措施，重新評估對大陸的商務活動，美中貿易摩擦也無法預期發展。在這樣的環境下，大陸有必要實現習近平訪日，維繫與日本的關係。共產黨內也傳出，4月習近平訪日之後再召開全人代「理論上是可能的」的聲音。

但因原來協調在2月25，26日舉辦的「日中經濟合作夥伴關係協定」等3個會議延期了，開始對（習近平）訪日的準備出現影響。日本政府相關人士指出，本月底預定的日中警察當局定期協商也延期了。

本月28、29日大陸外交之首、共產黨高層領導人楊潔箎即將訪日，日中似乎是想協調到最後一刻的樣子。日本外務大臣茂木敏充也表示，「需加速準備」。

(中時電子報)