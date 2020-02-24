財經媒體CNBC報導，隨著電動車風潮崛起，傳統車廠近來加速推出相關車款，試圖挑戰特斯拉（Tesla）市場龍頭地位。但從美國去年銷量來看，這些車廠可能還得再加把勁。

汽車研究機構Cox Automotive最新數據顯示，美國2019年共賣出246,115輛電動車，其中特斯拉佔了193,850輛，足足是其他車廠電動車銷量加總的三倍以上。

數據顯示，特斯特平民車款Model 3去年銷量高達159,825輛，一躍成為全美最暢銷電動車款，而Model S與Model X銷量分別達到14,425輛與19,600輛。

特斯拉表現突出，遠遠將同業耍在後頭。通用汽車旗下雪佛蘭（Chevrolet）Bolt去年銷量僅16,418輛，雖與Model 3有不小差距，也不如Model X銷量，但這已是傳統車廠裡（排除特斯拉品牌）最佳成績。

至於其他車廠表現更加黯淡，依序是：日產Leaf約12,365輛、奧迪e-tron5,349輛、 福斯e-Golf4,863輛、BMW i3約4,854輛，以及捷豹I-PACE2,561輛。

(工商 )