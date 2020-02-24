改編自全球經典電玩的電影《音速小子》蟬聯全美雙周票房冠軍，累積票房高達1.06億多美金（逾32億新台幣），首周票房刷新電玩改編電影票房紀錄，全球累積票房破2億美金（逾60億新台幣）；台灣上周五上映，全台首周票房以1000萬新台幣登上首周票房冠軍。

喜劇演員班許瓦茲（Ben Schwartz）為音速小子索尼克配音，他說：「我很興奮能夠參與這部電影概念發想的過程，我猜我表現得還不錯吧，所以他們就讓我為這部電影中的索尼克配音。」詹姆斯馬斯登（James Marsden）則表示他就是班許瓦茲的大粉絲，他說：「班有一種充滿童趣和調皮搗蛋的特質，完全適合為索尼克配音，而且他為這個虛構的電玩角色注入非常多的人性。」

班許瓦茲真的非常熱愛索尼克這個經典電玩角色，所以他花很多時間為這部電影做大量所謂的研究，完全不會讓人感到驚訝。他笑著說：「就像任何優秀的方法派演員，我很享受完全融入我詮釋的角色中，所以我為了準備為索尼克配音，就瘋狂地玩《音速小子》這款電玩遊戲。」但是這樣對他還不夠，他開玩笑地說：「我花了很多時間和真正的刺蝟一起玩，甚至還會跟牠們玩愛的抱抱，這麼做的確花了我更多的時間和金錢，但是這一切都值得了，對吧？」

《音速小子》全美蟬聯雙周票房冠軍。（UIP提供）

當他得知總是有超多正能量的喜劇天王金凱瑞（Jim Carrey）加入這部電影時，他簡直就是欣喜若狂，他說：「我和很多人都是透過金凱瑞的電影和表演才知道喜劇到底是什麼。《阿呆與阿瓜》是我最愛的電影，他更是一個傳奇！他在《音速小子》的誇張演出，完全捕捉到他早期喜劇作品的那股無人能及的能量，能夠看到他再度發揮他的搞笑功力，並且做出超搞笑和搞怪的演出，真是令人感到超級興奮的。」

(中時 )