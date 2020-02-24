滯留中國武漢的血友病少年及其母親今晚終於踏上台灣土地，疫情中心搭配陸委會及海基會，部署作戰計畫，從上午緊急指派護理師赴成都與母子會合，到通知長榮航空，不到24小時成功接回母子。

中央流行疫情指揮中心指揮官陳時中今天傍晚在記者會中，回應媒體詢問何時知道血友病少年將返台，他表示，大陸委員會、海峽交流基金會與對岸團體溝通，「已經溝通好就盡速辦理」。

根據《中央社》報導，一名不便具名但熟悉相關流程人士表示，今天上午之前獲知此消息，血友病少年兩人能夠離開武漢回台是「特例」安排，因血友病少年有健康風險，特例是考量醫療及人道救援，解除少年被迫斷藥的人道危機。

疫情指揮中心指派一名護理師下午隨長榮班機到成都，並在機上準備隔離裝備，在成都登機前，會先測量母子的體溫，若有發燒不能上機，若沒有發燒，將由護理師協助進行隔離衣等裝備著裝。

目前兩岸直航班機，在中國大陸只剩北京、上海、廈門及成都等4個地點5條航線（上海有2個機場），就在這名護理師搭上前往成都的班機前，血友病少年及母子已從湖北荊門市到了大約800公里外的成都，母子倆為何能特准撤出荊門市，這個過程疫情中心不得而知。

衛生福利部附屬醫療及社會福利機構管理會執行長王必勝說，日前因提前整備到武漢接回滯留台人的包機事宜，早已整備志願隨機的醫護人員。他今天上午接到相關訊息，立即啟動作業，也找到時間和文件整備都齊備的護理師幫忙。

據長榮航空知情人士表示，今天上午接獲血友病少年與其母子將要搭機的消息，未被要求特別高規格的防疫，母子倆及護理師一起登機後，與其他乘客一樣都戴著口罩。

長榮航知情人士說，母子倆及護理師全程戴著口罩，沒有用餐，空服人員因為不必去服務他們，也沒有近距離密切接觸，所以沒有穿著隔離衣。

雖然血友病少年的父親日前曾到高雄醫學院附設醫院拿救命藥劑，而且劑量可用到3月中。但是據了解，因為送藥進武漢需耗費多日，少年還沒拿到藥。

了解內情者表示，若少年遲不用藥，可能會有健康風險，基於醫療需求和人道的考量，台灣相關單位協助母子回台事宜，並認為是「特例」安排。

(中時電子報)