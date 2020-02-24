23歲的「北一女神」蔡瑞雪日前換上甜美新髮型，和姊姊相約東京3日快閃行，重返2人最愛的「東京晴空塔」。蔡瑞雪表示，這趟旅行從去年底就開始計畫，不過由於不確定未來的工作行程，只好忍痛安排比較短程的行程，「我覺得重點是願意為家人留下時間，一起做某些事情的感覺很好，自己也期待很久。」不過因為行程短促，她表示一到飯店放行李時，看到舒服的床馬上淪陷，「到日本第一件事居然是睡覺，覺得非常有趣，醒來都已經晚上了！」

蔡瑞雪分享，自己旅遊不喜歡趕行程，喜歡放鬆地家人朋友約會。（星城娛樂提供）

蔡瑞雪分享，自己旅遊不喜歡趕行程，喜歡放鬆地家人朋友約會，以往只會安排1、2個特別想去的地方，其他時間隨心所欲慢慢逛。她開心說道：「這次我們到日本的便利商店大買懷念許久的加熱速食義大利麵、甜點起司蛋糕、冰淇淋、啤酒等，在飯店狂吃狂聊，覺得這樣的日常時光很舒服。」除了宅在飯店吃吃喝喝，她們也越洋追劇，狂看熱門台劇《想見你》，「覺得愛情懸疑很酷，一開始就停不下來，3天追完12集，然後最後一集剛好趕上首播！」

23歲的「北一女神」蔡瑞雪日前換上甜美新髮型，和姊姊相約東京3日快閃行。（星城娛樂提供）

在新冠肺炎疫情持續升溫之際出國雖然冒險，也讓蔡瑞雪格外注重防疫措施，在公共場合絕不隨意脫口罩，不定期會拿出包包的酒精噴霧消毒手部，不接觸口鼻、不揉眼睛，並勤洗手，「現在洗手都會洗一分鐘左右、反覆搓揉。」旅程中為了留下完美身影的紀念照，蔡瑞雪與姊姊更商討拍照策略，她坦言：「到了喜歡的地方還是會情不自禁想要留下一些珍貴的回憶，我們會先構圖好，之後再火速的拿下口罩、火速拍完照後、火速再把口罩戴上。」這也成了這次旅遊的另類回憶。

蔡瑞雪重返最愛的「東京晴空塔」。（星城娛樂提供）

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