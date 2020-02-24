美股早盤幾乎全倒。(圖/翻攝自finviz)

新冠肺炎疫情燒向歐美市場，美股24日開盤一度重挫近千點，科技類股幾乎全倒，盤中跌勢拉回，在跌點800點區間震盪，台積電ADR也遭到拖累，早盤一度下挫逾3%。不過，吉利德科學公司（Gilead Sciences Inc.）萬紅叢中一點綠，強彈5.65%。

截至台灣時間晚間11點20分，道瓊工業指數下跌762.34點或2.63%，暫收28,230.07點；標普500指數下跌88.17 點或2.64%，暫收3,249.58點；納斯達克指數下跌292.18 點或3.05%，暫收9,283.04點；費半指數下跌76.17點或4.03%，暫收1814.88點。

疫情持續延燒，導致經濟前景不明，國際原油價格持續走跌，布蘭特原油下跌 4.49% 至每桶55.34 美元；黃金價格則是持續創下近年來新高紀錄，漲幅1.89%、暫收每盎司1675.10美元。

此外，市值第二名的微軟跌幅2.67%、暫收137.85美元，尖牙股也跟著全倒，Amazon跌幅3.62%、暫收2020.15美元；Alphabet跌幅3.58%、暫收1,430.25美元；Netflix跌幅2.61%、暫收370.15美元；Facebook跌幅3.98%、暫收201.79美元；Apple跌幅4.25%、暫收299.83美元。

蘋果股價跌破300美元大關，台積電ADR遭到拖累，盤中跌幅一度來到3.08%，晚間11點半報價下跌2.94%，暫收53.96美元。特別注意的是，吉利德科學公司（GILD），早先時間一名WTO高級官員指出，該公司的實驗藥物可能是對付新冠肺炎病毒的新一種解方，目前已經送往大陸進行臨床試驗，幾周後將知道結果。吉利德24日盤中強漲5.3%、暫收73.39美元。

(中時電子報)