桃園擴大族語認證獎勵對象，鼓勵所有桃園市的原住民族人參加原住民族語言能力認證測驗。(蔡依珍攝)

鄭文燦說自己是原住民最好的朋友，也是原住民最好的靠山。(蔡依珍攝)

桃園市長鄭文燦24日為原住民捎來2個好消息，除宣布桃園市原住民敬老卡由原65歲下修至55歲，預估受益人數約7000人，也擴大族語認證獎勵對象，鼓勵所有桃園市的原住民族人參加原住民族語言能力認證測驗，最高可獲得1萬5000元獎金，強調自己是原住民最好的朋友，也是原住民最好的靠山，積極推動「桃原新政」，希望將桃園打造為原住民鄉親工作、生活、成家、立業的宜居城市。

鄭文燦說，截至今年1月底止，全國原住民族人口57萬1816人，其中桃園市原住民人口數為7萬5993人，是都會區原住民族人口數最多的都市，也是僅次於花蓮縣及台東縣最多原住民居住的城市，相信很快就會超過台東。

鄭文燦說，原住民族人口數逐年快速成長，年滿55歲以上的桃園市原住民人口數有1萬0497人，宣布3月2日起，申請「桃園市原住民敬老卡」年齡由原65歲下修至55歲，預估受益人數約7000人，「桃園市原住民敬老卡」將比照現行一般敬老愛心卡，每月社福點數800點（設籍復興區者1000點），使用範圍包括搭乘市府合作之客運公車、桃園機場捷運、愛心計程車，並可使用於桃園市國民運動中心設施、場地及市立游泳池等，擴大適用對象，提供桃園的原民長者更多便捷的服務。

鄭文燦也提到，他率先實施原住民學生族語認證獎勵，今年更擴大獎勵對象，鼓勵所有桃園市原住民族人參加原住民族語言能力認證測驗，凡設籍桃園4個月以上的原住民通過族語認證皆可申請初級3000元、中級4000元、中高級5000元、高級1萬元、優級1萬5000元獎金，希望透過擴大獎勵方式，鼓勵報考認證，推廣原住民母語扎根。

另外，市府今年亦編列650萬元預算，設置文化學習班60班、族語認證班25班、族語教師研習班4班，並結合部落大學進行成果發表，希望讓桃園的原住民孩子在學校也有機會學習族語，讓桃園的原住民，年輕一代都能追求夢想、年少一代快樂成長、年長一代安心樂活。

(中時 )