他專挑「讓分和局」6場全部命中

台灣運彩總經理林博泰(左)上時來運轉節目，與主持人尉遲佩玉(右)談運彩眉角。(范佐意攝)

喜愛運彩的朋友們都知道運彩有所謂的「猜輸贏」玩法，只要猜中哪一隊贏就中獎，簡單好玩又容易中獎，廣受彩迷喜愛，其中又有分「不讓分」和「讓分」2種玩法，同樣是看好強隊獲勝，有人選擇投注「不讓分強隊勝」，也有人喜歡買「讓分強隊勝」。足球由於讓分值都是1的整數倍，所以有所謂「讓分和局」的選項，賠率相對較高，有彩迷就專挑足球「讓分和局」玩法，搭配「過關組合」的投注方式，抱回高額獎金。

運彩足球「讓分」玩法。(台灣運彩提供)

●運彩足球「讓分」玩法：

消費者猜一場足球比賽在法定比賽時間(90分鐘加傷停補時，不包括加時)完成時的比數，經讓分數(1的整數倍)調整後的結果是客隊勝、主隊勝或和局。如果一場足球比賽運彩開出強隊讓弱隊1分，消費者如果看好強隊會以1球之差擊敗對手獲勝，可以買「不讓分強隊勝」，也可以買賠率相對高的「讓分和局」。

過關組合說明。(台灣運彩提供)

●「過關組合」的投注方式：

消費者可以擇定2場以上(最多到8場)的比賽，同時購買「過1關(又稱單場)」、「過2關」、「過3關」、「過4關」…、「過8關」等組合。這樣的投注方式結合了「過關」與「組合」，其中「過關」(又名串關)是可以讓賠率連續相乘獎金變大、「組合」則可讓中獎的機會提高，把兩者結合在一起，就是所謂的「過關組合」，是一種可以兼顧「中獎機會高低」及「中獎金額大小」的投注方式。

投注2,100元抱回60萬獎金。(台灣運彩提供)

去年12/29有位虛擬會員選定6場足球比賽，每場都鎖定賠率相對高的「讓分和局」選項，搭配「過關組合」投注過3關(C6取3共20個組合)、過4關(C6取4共15個組合)、過5關(C6取5共6個組合)及過6關(C6取6共1個組合)，合計共42個組合，每組合投注50元，合計總投注2,100元，投注內容為1.「墨爾本城Vs. 雪梨 讓分和局賠率3.75倍」、2.「古斯蒂佩Vs. 錫瓦斯士邦 讓分和局賠率3.60倍」、3.「切爾西Vs. 兵工廠FC 讓分和局賠率4.00倍」、4.「羅奇代爾Vs. 吉林漢姆 讓分和局賠率3.50倍」、5.「斯托克城Vs. 富勒姆 讓分和局賠率3.75倍」及6.「科森察Vs. 尤文斯塔比亞 讓分和局賠率4.25倍」，比賽結果6場「讓分和局」全部命中，所有42組的投注全部中獎，開心抱回600,938元獎金。

(中時電子報)