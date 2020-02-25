一名大陸男子梅愛偲，2001年時因為沒考上大學，與朋友前往烏克蘭留學，28歲時遇到當時才16歲的金髮正妹達莎梅，兩人情投意合開始交往，2年後步入禮堂結為夫妻，1年半後誕下1名混血女兒，這段異國戀故事一度引起熱議，5年之後，有網友好奇查看梅愛偲微博，想知道他們的近況，結果發現全家人過得超幸福，而且尤物老婆的胸部似乎變得更雄偉。

梅愛偲除了娶到美嬌娘，也靠「魯蛇娶正妹」的勵志故事，成為百萬人關注的網紅，日前有網友好奇查看梅愛偲近況，發現他不僅常在微博曬出家庭旅遊照，前陣子還炫耀自家剛蓋好的泳池，生活過得十分幸福。

梅愛偲與烏克蘭辣妻婚後生下一女，過得幸福美滿。（圖／翻攝自梅愛偲微博）

梅愛偲當年的「魯蛇娶正妹」勵志故事，讓他一炮而紅。（圖／翻攝自梅愛偲微博）

值得注意的是，達莎梅現在不但多了幾分成熟嫵媚，身材似乎「再發育」，一對雪乳比5年前更加凶狠，梅愛偲的微博也使用她的火辣照片作為背景，可以看得出夫妻的感情相當融洽。

梅愛偲婚後成立「高級婚顧俱樂部」，做起牽線大陸男性結識烏克蘭女性的橋樑，他也因此致富，成功翻轉自己的人生，網友們看到都羨慕不已，紛紛在他的微博中留言：「好幸福，有這麼漂亮的太太」、「這生活不要太舒服啦」、「非常羡慕梅總」、「人生贏家」、「多上傳你老婆的相片看看啊」。

(中時電子報)