民進黨立委高嘉瑜。（資料照片）

對於媽祖遶境等宗教民俗活動，陳時中說，內政部及相關宗教領袖會討論，找出大家可以接受的方法。民進黨立委高嘉瑜表示，禁止醫事人員出國的霸氣在哪裡？不要柿子挑軟的吃！請用專業告訴我們，能不能辦媽祖遶境活動？不要陷媽祖於不義！

韓國因宗教大型集會導致新冠肺炎群聚感染，外界擔心媽祖遶境也成防疫漏洞。中央流行疫情指揮中心指揮官陳時中昨（24）日說，內政部及相關宗教領袖會討論，找出大家可以接受的方法。

新冠肺炎疫情持續升溫，讓外界擔憂即將登場的清明節、媽祖遶境等宗教民俗活動，將成防疫漏洞。

根據中央社報導，陳時中24日在記者會中表示，看到韓國大型集會，讓他們也很擔憂，內政部會與相關宗教領袖及相關團體會商討論，找出大家可以接受的方法。

對此，民進黨立委高嘉瑜在臉書表示，疾管署請告訴大家，到底可不可以舉辦媽祖遶境活動？專業評估在哪裡？禁止醫事人員出國的霸氣在哪裡？不要柿子挑軟的吃！

高嘉瑜希望疾管署，「請用專業告訴我們，能不能辦媽祖遶境活動？」「不要陷媽祖於不義！」

(中時電子報)