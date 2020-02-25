台灣女星郭碧婷和「龍五」向華強的長子向佐，因參加陸綜真人秀擦出愛火，去年9月在義大利舉行浪漫婚禮，但日前男方突承認其實兩人還沒領證，引起外界熱議。而向佐的媽媽陳嵐24日即發文說明小倆口尚未登記的原因，更提到和總統蔡英文有關。
陳嵐先是警告網友別亂猜測，接著解釋在香港只要擺喜酒就算是正式夫妻，「香港領證要公告一個月沒有人反對才能領證。（義大利婚禮）那不就是公告全世界了？台灣領證要向佐在香港政府拿單身證明，結果拿了去了台北還是不行，又要跑回香港台灣辦事處公證。然後碰到過年，之後又碰上疫症發生就不能去台灣了（要隔離14天）」。
陳嵐也透露原本打算在去年12月25號在台辦台式喜酒，「但是大陸朋友都拿不到簽證，所以想延後到三月份換台灣區新領導人可能會好點，但又還是『英文菜』（蔡英文）就沒有什麼希望了。」
為了不讓謠言亂傳，陳嵐最後還幫兒子媳婦喊話：「兩人恩愛的很，大家都別擔心啦！祝福他們快點有愛的結晶不是更好嗎？」而向佐見媽媽動怒開腔，也立刻轉發貼文，並表示：「我跟郭碧婷開心就好，沒事媽哈哈。」
(中時電子報)
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