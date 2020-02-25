南韓現在面臨新冠肺炎肆虐，對此台灣中央流行疫情指揮中心24日時，將韓國旅遊疫情建議等級提升到第3級警告。邱豑慶醫師23日開罵一名網美，原因是該網美發文自曝，從韓國代購完後身體不適，被醫師告知「X光疑似肺炎」。但因為網美在負壓隔離病房隔離中吐舌俏皮自拍，讓醫師看了很怒，於是發文譙網美消費戲謔，他要替醫護人員打抱不平。熟料，意外掀起網路口水戰。

邱豑慶醫師23日在臉書揭露網美事件，隨後被該網美親友團整夜私訊嗆聲，表示「護航的人來訊罵我，代購何其多？她擋你財路嗎？你幹嘛只針對她一個？」邱豑慶決定再發一篇文章總截此事件，他說自己醫療工作夠忙了，直言自己針對此事生氣主因是「她（網美）對醫護人員的消費戲虐」才讓他看不過去，決定要替醫護人員打抱不平。

邱豑慶說醫療人員提冒著被感染的心理壓力，站在第一線穿著不透氣的兔寶寶裝、戴著起霧的面罩，在模糊的視野下，提心吊膽的工作。但網美不僅將這些醫護人員當背景拍照，還吐舌打卡上傳，這讓邱豑慶再怒問：「誰允許妳拍攝她們了？」

邱豑慶說，這位返台因疑似新冠肺炎症狀而住隔離病房的網美，事後平安出院卻發文戲謔的酸醫師，「我確診沒有肺炎哦，大概是我奶太大了，陰影看起來醫生才覺得疑似像肺炎吧」。

該網美種種的戲謔文章，讓邱豑慶看下去，打抱不平的說，「對妳奶大不大一點興趣都沒有，別說榮總的各位前輩醫師，我一個小菜鳥麻醫，從業以來看了數萬張X光，也從來沒有把奶看成肺炎的啦。」邱豑慶並透露負壓隔離病房一天耗費不少錢，而這些「鉅額醫療費」都出自台灣每一個公民繳的稅金。

邱豑慶指出，雖然該網美隨後發文道歉，但他仍解讀網美的意思是「我有繳健保費，本來就有權使用啊。」、「賞你們一百罐酒精乾洗手，我這麼感恩，看到了嗎？可以不要再攻擊我了嗎？」邱豑慶無奈的說：「這種道歉好廉價，也好讓人鼻酸。」

(中時電子報)