新加坡歌手潘嘉麗24日晚上先在IG限時動態表示自己「死會了」，接著又發文，秀出一張自己手上戴著大鑽戒、與一位男生手牽手的照片，由於她平時很愛在IG秀出自己收到各式各樣的贊助品、禮物，許多網友以為她又是為了代言大鑽戒而宣傳，直到發文下方不少藝人留言祝賀她結婚，大家才驚覺她嫁了。

潘嘉麗出道15年，過去交過5個男朋友，其中4次劈腿收場，也算遇人不淑、情路難堪！據了解，她未來老公是之前和她同遊蘇梅島的台灣音樂人游政豪，男方身兼製作人及「游手好弦娛樂」老闆的游政豪，兩人近日已完成結婚登記，36歲的潘嘉麗總算覓得好歸宿。

潘嘉麗曾發過五張專輯、成績普通，2014年推出《情人嘉麗》後多年沒在台灣推出音樂作品，之前趁結婚前發了一首新單曲，正當明天準備繼續展開新歌宣傳，她今晚突然在社群網站公布喜訊，所屬唱片公司也是事後才得知好消息、半夜緊急發出婚訊採訪通知，敬邀媒體今天下午聯訪，令人質疑潘嘉麗故意挑在宣期前一天公布喜訊，有意藉婚事炒新聞。

潘嘉麗新歌MV裡的造型非常性感。（摩得娛樂提供

(中時 )