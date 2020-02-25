小剪刀成項鍊、耳環好繽紛！可愛無尾熊飾品毛茸茸！今春來看日本手做飾品展！台北市東區複合式咖啡店MiCHi cafe 與日本多位新銳手作設計師品牌合作推出「日本職人手作微型飾品展」，即日起～3/20在MiCHi cafe內期間限定展出，歡迎大小朋友來尋寶。

PEPOTARO_07 - 伊藤美雪。（MiCHi cafe 提供）

近年來「手作」、「文創」成為熱門關鍵字，這些貼近生活卻獨一無二的手作商品讓人總是忍不住多看一眼！MiCHi cafe 本次特別與日本多位日本手作設計師品牌合作，期間限定在店內展出「日本職人微手作型飾品展」！

日本職人手作微型飾品展。（MiCHi cafe 提供）

本次挑選的品牌特色是，把生活中所處可見的水果、甜點、文具等物品縮小，變成耳飾或是髮飾，精巧的手工讓人讚嘆不已！另外超可愛的玩偶跟毛絨胸針，澎軟的質感讓人愛不釋手！即日起～3/20歡迎來MiCHi cafe 逛手創喝咖啡，也可來這拿日本旅遊相關資訊。

日本職人手作微型飾品展。（MiCHi cafe 提供）

然也要提醒大家，近來新冠肺炎疫情擴散，如出沒人潮眾多的地點，搭乘大眾交通工具時，建議還是要戴上口罩，除可避免把病原傳給別人外，也可保護自己，避免空氣中的有害物質進入體內。在防範疫情時，也要讓自己的生活規律也安全，也盼這波疫情能早日平息，讓大家可以恢復到自由自在呼吸的生活。

(中時電子報)