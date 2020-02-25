位於德國西部的福爾克馬森鎮(Volkmarsen)，周一發生一起汽車衝撞人群事件，當時正值嘉年華遊行，街上滿滿的人群，一輛賓士轎車蓄意衝撞，造成30人輕重傷，其中約有10人的傷勢嚴重，有生命危險，傷者包含多名兒童和老人。
根據《路透社》報導，案發之後德國警方封鎖現場，表示肇事的嫌犯是一名年約29歲的德國公民，犯案的動機不明，但可以確定的是，他是「有意」犯案的，目擊者表示，汽車未有減速，全速衝撞了大約30公尺才停下來。警方不排除任何可能性，嫌犯在事件中也受傷，目前正在接受治療，還無法接受偵訊。
本周一是基督教四旬期之前的嘉年華遊行，福爾克馬森鎮位於黑森邦(Hesse)，德國警方隨即取消了黑森邦的所有嘉年華遊行活動。
2016年，一名突尼西亞籍的男子，駕駛卡車衝撞柏林聖誕市集，造成12名民眾死亡，之後逃亡至義大利，遭到義大利警方擊斃。
(中時電子報)
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