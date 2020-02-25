上週全球投資人對於新冠肺炎的疫情顯得樂觀，但接連發生南韓、義大利等重要經濟體疫情大爆發，引發投資人恐慌，認為疫情在短時間都難以控制。本周一開市，全球股市全面崩跌，成為黑色星期一股災。

根據《路透社》報導，美股各大指數狂跌，本周一收盤時，道瓊工業指數狂瀉1031.61點，以27960.80點作收，單日跌幅3.56%，為兩年多來最大的單日下跌幅度。S&P 500指數滑落了3.35%，收在3225.89點。科技類股那斯達克指數也重挫了3.71%，以9221.28點作收，都是三個星期以來的新低點。

華爾街分析師表示，股市表現完全反映出投資人對於疫情的恐慌。上周美股才達到歷史新高點，表示市場認為新冠疫情很快會結束，期待疫情結束之後的經濟復甦力道。然而隨著病毒不斷擴散到歐美，投資人認為疫情將繼續蔓延，影響全球經濟，短期間各國股市將承受嚴重的賣壓。

一夕之間成為疫情重災區的義大利，股市也受到最大的影響，周一義大利MIB指數慘跌5.5%，成為2016年以來的單日最大跌幅。其他歐洲各國也一片慘綠，德國DAX和法國CAC紛紛下跌4.1%。Stoxx 600泛歐股市指數重挫3.7％。

同樣成為疫情重災區的南韓，周一也發生股災，Kospi指數收盤時暴跌3.9%，亞股也受到連累，泰國股市下跌4%，印度股市下跌2%，日本則是因為周一是國假，股市休市而暫時逃過重挫的命運。

(中時電子報)