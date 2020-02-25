44歲「國標舞女王」劉真日前驚傳因心臟主動脈瓣膜狹窄，住進台北榮總做心臟手術，不料在手術過程中心跳驟停，緊急裝上葉克膜搶救。24日時吳宗憲透露劉真已拆除葉克膜，目前正在等待心臟移植。命理師楊登嵙則對《中時電子報》表示，劉真生肖鼠兔且又在夏天出生為丙火命，今年鼠年，會有相刑害；度過2月後，還有兩個月分要特別小心，只要能度過就能逢凶化吉。

辛龍的公司老闆吳宗憲，24日錄影《綜藝大熱門》，談到劉真目前的身體狀況，憲哥坦言，知道劉真的身體狀況全部都知情，但因有些可講、有些不行，得先看家屬的意願才行。他說自己跟辛龍說唯一能做的就是禱告，很多時候無助，真心誠意地為劉真禱告集氣。

楊登嵙表示，從生辰八字學上來看，民國64年6月9日生的劉真，換算農曆生日是64年4月30日，丙火命，夏天生，比較容易因為火太旺，而導致心臟循環跟泌尿方面比較容易出問題。

劉真生肖屬兔，因為今年是老鼠年，會有相刑害(意指突然間有個很大的狀況出現)。幸好今年有得【福德】吉星，只要多加防範，問題不大；即使不幸得病，也能找到良醫將病治愈，終無大礙。

但楊登嵙也提醒，劉真今年國曆的2月、4月、12月要特別注意身體健康。眼看就要過2月底，接下來只要小心4月和12月。最後，也希望國標舞女王劉真能平安。

(中時電子報)