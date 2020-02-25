小編精選《中國時報》5件不可不知大事，帶讀者掌握今天（25日）新聞重點。

【1】旅遊警示升至3級 27日起自韓返台須居家檢疫

韓國疫情瀕失控，中央流行疫情指揮中心昨天宣布，韓國旅遊疫情即刻提升至第三級警告（Warning）。中央流行疫情指揮中心指揮官陳時中宣布，自2月27日零時起，自韓國入境的本國籍人士，須進行14天居家檢疫，並呼籲還滯留在韓國的民眾儘速在27日前返國，非必要，不要前往旅遊。指揮中心同時也宣布，疫情建議第一級與第二級國家入境的旅客，入境14天內需自主健康管理。

【2】一旦社區感染 錯開上下班時間

新冠肺炎疫情仍十分嚴峻，除了大陸案例數仍居高不下之外，鄰近我國的日本、韓國等亞洲鄰國接連傳出社區感染，確診案例數不斷飆升，有醫師認為「我國遲早會進入社區感染階段」；台大醫院小兒部主任黃立民建議，如果發生社區感染的話，政府應思考減少社會動員、大型會議，減少人群聚集的場合，或是上下班時間錯開等措施。

【3】兩岸釋善意 助血友病少年返台

滯留湖北的血友病少年小宇與母親，昨順利返台，等於是繼日前兩岸千里接力送藥後，防疫合作上又一樁美談。其實，疫情高牆終究擋不住人性的光芒，只要兩岸願用溝通取代對抗，務實面對難題，就能化解千千結，而這場由兩岸共同譜寫跨越近3000公里的返家之旅，就是最好明證。

【4】上台大4科56級分 數學應加1級分

大學學測成績昨公布，專家分析，今年大學校系「個人申請」通過一階篩選的分數，考生可直接參考去年，但因為今年數學科考14、15級分人超多，若遇到去年數學科篩選時要10至14級分的校系，今年要再加1級分來預估，進台大要4科56級分以上。

【5】美股昨開盤 道瓊一度大跌近千點

新冠肺炎在亞洲全面蔓延，亞股昨幾乎全倒，晚間開盤的美股期指也重挫，道瓊指數一度大跌近千點達997.04點，歐股開盤重挫3％、義大利更是跌破4％，宛如2008年金融海嘯重現；華南投顧董事長儲祥生解讀，疫情擴散比想像中嚴重，全球無一倖免，美股收盤若無法控制在1.5％跌幅內，台股恐守不住前波低點。

(中時電子報)