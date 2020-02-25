斯洛伐克總理彼得·佩萊格里尼(Peter Pellegrini)，上周末因為上呼吸道感染，伴有高燒症狀，緊急住院。斯洛伐克2月29日即將舉行國會選舉，佩萊格里尼這幾天原本安排了滿檔的競選行程，包含電視辯論會，都不得已取消，他說:「重要時刻身體背叛了我。」

即便位於東歐的斯洛伐克至今尚未傳出任何新冠肺炎的案例，但上週義大利一夕之間暴增了超過200起病例，難免引人聯想總理的病情是否跟新冠肺炎有關係。

佩萊格里尼在他的個人臉書上澄清，他已經好一段時間身體不舒服，只是剛好現在病倒了。負責治療總理的醫院，則未對他的病情有任何說明。

佩萊格里尼所屬的社會民主黨(SME)表示，雖然不確定總理何時會出院，但一定會盡快回到岡位上，全力競選連任。社會民主黨本屆的選情並不樂觀，無獨有偶，社會民主黨的黨主席里斯·科拉爾鮑(Boris Kollár)也因積勞成疾，上周住院至今。

(中時電子報)