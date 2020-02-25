高雄市長韓國瑜視察國小防疫和小朋友身體健康。（圖/本報資料照）

中小學今天開學，但因新冠肺炎疫情仍嚴峻，各學校也如臨大敵，展開防疫大作戰。高雄市長韓國瑜上午七點半就要到新上國小關心學生上學，與學生們一起學習正確勤洗手，並送「防疫墊板」作為開學禮。

韓國瑜到國小後逐一視察校園環境和關心小朋友身體狀況，為了瞭解老師們對防疫政策認知和小朋友學習狀況，也親自到坐到小朋友位子上。

(中時電子報)