直播》開學防疫大作戰！韓國瑜到國小和小朋友學習正確洗手 07:232020/02/25 中時電子報 李俊毅 Facebook Line Weibo Twitter 複製連結 高雄市長韓國瑜。(圖/本報資料照) Facebook Line Weibo Twitter 複製連結 字級設定：小中大特 高雄市長韓國瑜視察國小防疫和小朋友身體健康。（圖/本報資料照） 中小學今天開學，但因新冠肺炎疫情仍嚴峻，各學校也如臨大敵，展開防疫大作戰。高雄市長韓國瑜上午七點半就要到新上國小關心學生上學，與學生們一起學習正確勤洗手，並送「防疫墊板」作為開學禮。 比酒精更方便好用 水神這些地點免費拿 韓國瑜到國小後逐一視察校園環境和關心小朋友身體狀況，為了瞭解老師們對防疫政策認知和小朋友學習狀況，也親自到坐到小朋友位子上。 (中時電子報) #武漢肺炎 #新冠狀肺炎 #台灣 #開學 #防疫大作戰 #高雄 #韓國瑜 #洗手 也許您會感興趣 推薦閱讀 郝喊停罷韓做防疫 江籲助韓就是幫黨 04:102020/02/21 政治要聞 見水三分清就好？ 醫師：洗手至少要Ｘ秒 09:232020/02/21 生活 伊朗新增13起武漢肺炎確診病例 其中2人不治 20:262020/02/21 國際 告別最長寒假 學子收心防疫 04:102020/02/22 地方新聞 開學防疫大作戰 北市教育局落實監測學生健康狀況 13:332020/02/23 生活 郝江同聲挺韓 葉元之痛喊：別消費韓國瑜！ 08:462020/02/24 政治 太怕韓國瑜！他揭民進黨罷韓背後目的 10:432020/02/24 政治 挑戰高市選委會標準 高雄好過日檢舉韓國瑜反罷免 15:252020/02/24 政治 武漢肺炎擋不住 阿富汗通報首例確診 16:282020/02/24 國際 韓國瑜宣布 高市公務員暫緩至2、3級警示國家 19:332020/02/24 政治 政治熱門新聞 「蔡政府」最新民調出爐！網看完驚嘆：難以置信 - 政治 罷韓會過嗎？挺韓律師分析後竟給了這組數據！ - 政治 搞罷韓有內幕？他爆菊系驚人陰謀：2大派在等！ - 政治 苦苓貼兩張高雄照...直喊：對不起！我太誇張了 - 政治 韓國瑜做了什麼？ 讓網友一改態度 大讚：做對了 - 政治 發表意見 留言規則 中時電子報對留言系統使用者發布的文字、圖片或檔案保有片面修改或移除的權利。當使用者使用本網站留言服務時，表示已詳細閱讀並完全了解，且同意配合下述規定： 請勿重覆刊登一樣的文章，或大意內容相同、類似的文章 請不要刊登與主題無相關之內容 發言涉及攻擊、侮辱、影射或其他有違社會善良風俗、社會正義、國家安全、政府法令之內容，本網站將會直接移除 請勿以發文、回文等方式，進行商業廣告、騷擾網友等行為，或是為特定網站、blog宣傳，一經發現，將會限制您的發言權限或者封鎖帳號 為避免留言系統變成發洩區和口水版，請勿轉貼新聞性文章、報導或相關連結 請勿提供軟體註冊碼等違反智慧財產權之資訊 禁止發表涉及他人隱私、含有個人對公眾人物之私評，且未經證實、未註明消息來源的網路八卦、不實謠言等 請確認發表或回覆的內容（圖片）未侵害到他人的著作權、商標、專利等權利；若因發表或回覆內容而產生的版權法律責任將由使用者自行承擔，不代表中時電子報的立場，請遵守相關法律規範 違反上述規定者，中時電子報有權刪除留言，或者直接封鎖帳號！請使用者在發言前，務必先閱讀留言板規則，謝謝配合。
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