“Now it’s time for us to continue your legacy.”



Shaq on Kobe’s impact. pic.twitter.com/Zw2n3b1aMB — NBA TV (@NBATV) February 24, 2020

美國時間2月24日(台灣25日)，湖人於主場史坦普中心舉行布萊恩與女兒吉安娜、以及當天墜機罹難者的追悼會。場面莊嚴哀戚，不過俠客歐尼爾仍保持詼諧本色。

歐尼爾說，以前湖人隊友曾向他抱怨布萊恩不傳球，所以他親自去跟布萊恩說。「聽著，Team(團隊)裡面沒有"I"(我)這個字母！」

布萊恩當面回嗆：「我知道，但在那Motherf**ker(王八蛋)裡面有M-E(我)這兩個字母！」團隊和王八蛋這兩個字確實都包含了ME，讓歐尼爾啞口無言。

歐尼爾只好回去跟隊友(福克斯和歐瑞)說：「去搶籃板吧，他不會傳球的。」

全場觀眾聽了含淚大笑，歐尼爾也露出輕鬆的微笑，布萊恩曾是個大麻煩，但這一向也是他的獨特魅力。

布萊恩還曾吹牛說：「大家都只是來下跳棋的，只有我在下西洋棋。」跳棋簡單，西洋棋困難，這句話的意思是說我比你們每個人都棒多了。歐尼爾回答說：「應該是吧，因為我根本不會下棋。」

在夾雜著幽默的莊嚴致詞中，歐尼爾最後說：「布萊恩，你太早離開我們了。我保證會教好你的小孩，把你我的籃球本事都傳授下去，除了我的罰球之外。」

(中時電子報)