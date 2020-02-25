受到新冠肺炎疫情影響，許多國家都出現物資短缺的情況，在香港甚至有不少人買不到口罩。港星張柏芝近日在社群平台發布一段影片，透露自己特別出門排隊買口罩，花了一番力氣終於買到，但看到路邊老人有需要，她決定分送一些口罩給需要的老人，善舉曝光後獲得不少粉絲激賞。

香港近日口罩短缺，甚至出現一罩難求的情況，鑒於口罩數量越來越少，香港每人現在只能添購10個口罩，而張柏芝一行人便買到30副口罩，一行人準備離開時發現路上的老人家沒有口罩，於是決定把自己剛買到的口罩分給他們，為了讓老人安心收下，她還不斷強調：「我需要的不多，真正需要的人一定是缺的。」

張柏芝送口罩行為被粉絲推爆。（圖／翻攝自微博）

張柏芝善舉曝光，網友紛紛讚她暖心，直呼「真的是人美心善」，不僅如此，早在疫情爆發初期，她就主動捐出20萬，還在個人社交平台為那些正在前線奮鬥的醫護人員加油打氣。

綜合港媒報導，張柏芝在中環開設的巢排店生意也受到衝擊，據悉已停業一個多月，虧損金額高達6位數港幣，儘管零收入，但作為一個老闆還是決定正常發薪水給員工，也強調門市會在疫情趨緩後恢復營業。

更多 CTWANT 報導

(中時電子報)