高雄市左營區在過年期間，連續發生2起重大的糾眾鬥毆和持槍傷人案件，警方雖然對外聲稱都是因為債務糾紛引起，但內情其實是高雄2大地方勢力，「茶行派」和「電玩幫」相互爭搶賭場地盤及黑吃黑所引發，由於兩方的實力都在伯仲之間，並已暗自招集人馬互相較勁，暗潮洶湧的江湖風暴恐一觸即發。

事發後，警方火速逮捕多名嫌犯，高雄市市長韓國瑜2月17日前往左營分局頒獎給有功人員，面對外界質疑高雄治安亮紅燈，韓國瑜致詞時替警方抱不平，認為外界用放大鏡檢視高雄治安。

本刊調查，高雄近日發生的糾眾鬥毆事件，事實上與「電玩幫」和「茶行派」的恩怨有關。「電玩幫」的老大為綽號「番薯」的男子；「茶行派」的大哥則是九如茶行的老闆黃俊傑。

時間回到1月28日大年初4清晨6時許，數10名男子手持椅子、棍棒，猛砸鼓山區華榮路、明華路口的1棟透天厝鐵門，期間有人拿起盆栽、酒瓶和石塊丟擲二樓的玻璃窗，甚至有人企圖撬開鐵門，停放在騎樓的轎車無端掃到颱風尾，車窗玻璃全被敲裂。

透天厝被惡煞狂砸，停在門口的轎車也掃到颱風尾，玻璃和後照鏡也遭砸毀。（圖／翻攝畫面）

警方獲報立刻出動快打部隊，攔下犯案的洪姓男子及1名同夥，逮捕過程雙方爆發拉扯，嫌犯一度掙脫又遭壓制，極不爽的辱罵警員：「X你娘」。2人被帶回派出所後依然怒氣沖沖。

根據嫌犯供詞，警方朝向債務糾紛偵辦，然而本刊循線找到案發當時在透天厝內的男子「偉仔」，發現內情並不單純，原來透天厝內其實暗藏俗稱「武場」的「黑粒仔」天九牌賭場，農曆年前開始「營業」後每天進出賭金上千萬元。

偉仔透露，整起事件和1名綽號「蘇仔」的男子賭輸卻借不到錢有關。「大年初4清晨6時「蘇仔」帶著10多位朋友到賭場試手氣，結果狂輸數百萬，他向賭場借錢想要翻本，遭到拒絕之後就在現場大呼小叫，最後賭場人員氣到關起門來教訓他。」

1位道上弟兄向本刊表示，「茶行派」人馬砸場不成反被警方逮捕，顏面盡失，另一方面也擔心「電玩幫」的人不爽會有報復，繃緊神經。表面上，鬧事小弟誤導警方偵辦方向，避免事態擴大，但私底下兩派人馬恐怕不會善罷甘休。

賭場遭砸當晚，瑞豐夜市發生1起擄人遭爆打案，也是「茶行派」人馬追討賭債下的手。（圖／翻攝畫面）

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(中時電子報)