今年1月28日清晨6時，高雄市華榮路一間透天厝被惡煞砸毀窗戶及門口汽車，本刊調查，這間4樓的透天厝，每天大門深鎖，2、3樓都貼著不透光的隔熱紙，屋子裡裏到底在玩什麼把戲，警方並不知情，但實際上是高雄二大勢力「茶行派」與「電玩幫」爭搶的賭場地盤。

知情人士「偉仔」透露，「被砸事件發生後隔天，茶行派的友人就跟我說，其實當晚茶行派的『蘇仔』鬧場被修理之後數小時，通訊群組就收到『人手支援』的訊息，集合地點就是賭場所在的透天厝，當天清晨6點多，果然出現一群不明人士企圖闖入砸場。」

知情人士爆料，被砸的透天厝其實是1間玩「黑粒仔」的地下賭場，每天輸贏上千萬。（圖／報系資料庫）

根據偉仔的說法，茶行派的蘇仔輸錢後用借錢名義大鬧賭場，只是故意測試賭場的底線和實力，蘇仔召集人馬上門砸場，其實就是想「洗劫」賭場現金。然而，由於賭場早就有警覺而關上鐵門，蘇仔的人馬不得其門而入，才氣到亂砸一通。

1位道上弟兄也說，蘇仔槓上「電玩幫」的賭場，應該是早有預謀，疑似有心人想要洗劫賭場，「當天一片混亂中，有人用台語大嗆『我是茶行的』，可見就是不怕賭場的人知道。」

惡煞用瓶罐及石塊朝透天厝2樓猛擲，不但打破住家玻璃，所發出的巨大聲響，也嚇壞鄰居。（圖／翻攝畫面）

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(中時電子報)