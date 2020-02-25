今年1月28日清晨，鼓山區華榮路上1間透天厝，遭多名惡煞猛砸鐵門和玻璃，門口車輛也被砸爛，而該透天厝其實是1間地下賭場，主事者「阿仁」來頭不小，他是高雄電玩大亨「番薯」手下大將。而帶頭砸場子的「蘇仔」，則是隸屬高雄九如茶行，雙方實力皆不可小覷。

「番薯」早期在高雄經營數10家柏青哥電玩店，賺進大把銀子，近幾年，「番薯」專攻八大行業及進口醫美原料，可謂事業有成，算是當地的一方之霸，也是高雄「電玩幫」的靈魂人物。

而現年50多歲的「茶行派」大哥黃俊傑，曾擔任高雄市茶商同業公會理事長，雖然平日行事低調，不僅認識不少三教九流的朋友，與政黨檢警調關係也相當良好。許多高階警官只要到高雄就任，一定會先與黃俊傑「禮貌性拜訪」。

外號「茶米仔」的九如茶行老闆黃俊傑，今年50多歲，曾擔任高雄市茶商同業公會理事長，黑白兩道關係良好。

黃俊傑在2006年曾一度要以無黨籍身分競選三民區市議員，後來因資格不符而退出選舉。一名資深警官透露，早年外界稱黃俊傑是「高雄情色教父」，但近幾年，黃俊傑已將事業重心擺在博弈。

但2012年民進黨中常委選舉，出現擺不平的局面，當時的民進黨中執委洪智坤突然爆料，時任高雄市市長的陳菊和地方角頭在台北君悅飯店喬事情固票。據知情人士透露，洪智坤口中的地方角頭就是黃俊傑，可見他的人脈，就跟茶行裡高掛的「廣結善緣」匾額一樣，黑白兩道通吃。

高雄的九如茶行，為高雄黑白兩道、三教九流談判喬事熱點。（圖／本刊攝影組）

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(中時電子報)