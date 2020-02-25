新冠肺炎重創台灣觀光產業，其中又以人口稠密的六都最為悽慘，高雄傳出有飯店訂房率不到一成，許多小業者紛紛關門歇業，部分大業者則實施無薪假或要求員工消耗積假，並關閉部分樓層來降低虧損。

然而，東部受惠於蘇花改全線通車、寒假延長和出國轉國旅等因素，數家指標性飯店的業績依然強強滾，至今都維持八成訂房率，台東觀光飯店業者甚至喊出「清心養肺來台東」的宣傳口號，把危機當做轉機，全力培養客源與開發潛在市場。

敵不過新冠肺炎蔓延，台灣觀光產業叫苦連天，台北的「台北寒舍艾美」、「艾麗酒店」及「喜來登飯店」，都從二月起關閉部分樓層，趁機升級客房設備及安排員工進修；台北「六福萬怡酒店」餐飲部門則推出外帶餐，以維持基本營運。

高雄「萬豪酒店」原本打算在第一季開幕，二月十九日突然丟出一顆震撼彈，傳出將「無限期」延後開幕。此外，高雄老字號的「漢來飯店」和「漢王洲際飯店」也相繼關閉一半樓層，讓員工補休積假或實施無薪假，以減少虧損共體時艱。

高雄老字號的漢王洲際飯店也關閉一半樓層，並讓員工補休積假或實施無薪假。（圖∕報系資料照）

「戴德梁行」不動產投資顧問公司總經理顏炳立建議，飯店旅館業每個月都有固定開銷，周轉金大多只能撐一、兩個月，「如果沒有客人入住就要降價，甚至再包三餐，如果這樣還是不行，那就要放無薪假因應，如此收入才能補貼成本，度過難關。」他認為，如果兩、三個月疫情穩定後，悶太久的民眾就會開始跨出戶外，屆時就能帶動旅遊消費的量能，讓旅遊業走出逆境。

至於近日屢傳有旅館因為生意慘淡而有意出售一事，顏炳立表示，因為疫情不知還會拖多久，沒有投資者敢接手，「至少還要過兩季，才會有買氣。」

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(中時電子報)