談起疫情對觀光業的衝擊，立委張其祿表示：「陸客不來之後，南部的飯店業就很辛苦，現在更是雪上加霜，雖然政府提出振興抵用券方案，但防疫期間，民眾就是不敢出門，心理層面的恐懼將削弱抵用券的效果。在旅遊動機有限下，就算銀行提出展延利息或融資寬限，業者也不知道能再撐多久。」

張其祿並進一步建議，政府提出振興觀光產業，應從積極面著手，例如將住房率低的飯店變成「防疫旅館」，由政府暫時徵調，讓需要被隔離的人暫時待在旅館內，以政府補助結合防疫工作，也許就可以幫助業者度過難關。

「現在訂房率大概只剩一成！」高雄市旅館公會理事長周文彬說，新冠肺炎疫情可謂春寒料峭，許多客房數在20間以下的小型館旅早已關門歇業，知名飯店則採取關閉部分樓層苦撐因應，「政府也只能先救員工比較多的大型業者，無暇顧及中小型旅宿業。」

「墾丁觀光業之前受到陸客不來的雪崩式衝擊，元氣尚未恢復卻又踫上這一波疫情，目前散客約掉了1至2成，團體旅遊則取消高達4至5成，整體住房率少了一半，停車場都是小客車，完全不見遊覽車。」一名屏東墾丁觀光飯店業者指出，他目前只能採取守勢先穩住，觀望到三月再提出相對應措施。

墾丁「凱撒飯店」公關人員則說，目前沒什麼人預定3月至4月的住房，整個旅遊市場受疫情影響，實在難以評估接下來的走向。

高雄市旅館公會理事長周文彬則特別提醒政府，雖然疫情嚴峻，但是合法飯店業者的降價空間有限，由於先前未能落實取締非法旅館或民宿業者，部分非法業者目前以「住宿300元」的「跳樓式削價」維持營運，吸引港澳遊客流入住，恐怕已成為防疫漏洞，甚至成為社區感染的源頭。

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(中時電子報)