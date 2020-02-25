不過，相較西部旅館業哀鴻遍野，東部的飯店卻相對樂觀。今年一月間蘇花改全線通車後，不少飯店業者順勢推出「油資抵用券」，鼓勵自行開車親子同遊，如今面對疫情，這一招也解決遊客乘坐大眾運輸工具的疑慮，吸引遊客自駕前往度假。

「因為蘇花改全線通車，今年春節整體旅客人次成長百分之三十。」花蓮縣政府顧問、前花蓮縣觀光處長唐玉書進一步指出，新冠肺炎疫情爆發後，國人不敢旅遊、外籍觀光客恐慌，花蓮飯店住房率下滑約兩成左右，不過，花蓮擁有好山好水，且空氣品質全台第一，相較於西部六都人口密集地區，這幾周狀況整體看來還不錯，「接下來縣府將透過與私人企業合作，在外籍觀光客進不來的情況下，主力爭取國內遊客。」

本刊調查，不少花蓮大型飯店上個周末（二月二十二日、二月二十三日）的訂房率，確實達到八、九成。「花蓮福容大飯店」客房部經理顏美雲表示，由於政府為了防疫而延長寒假，加上國人減少海外旅遊，反而推升國內旅遊住房率，甚至較去年同期成長。「花蓮翰品酒店」總經理孫薈如也說，從二月五日宣布寒假延長後，整體住房率明顯提升，「雖然不如去年同期，但跟一月相比，住房提升百分之十六。」

擁有二十五年歷史的「花蓮美侖大飯店」，日前則是宣布休息一周，整修全館老舊管線。總經理高水祿說，正好利用防疫期間，調整營運大方向，整修後將朝向親子飯店經營，相信疫情過後，可以吸引更多觀光客。

事實上，目前許多東部飯店業者為加強疫情把關，除了規定員工、廠商及旅客於進出時，務必確實量測體溫，更特別引進醫療專業等級的紫外線設備，全面進行房間消毒，因應更嚴峻的考驗。

台東面對疫情，則喊出「清心養肺來台東」的宣傳口號。台東縣觀光協會理事長、鹿鳴溫泉酒店董事長潘貴蘭說，配合寒假延長、出國團取消轉國旅等情況，台東設計了長住專案，結合住宿、浮潛、泡湯，加上特產伴手禮的優惠，吸引國人「扶老攜幼」到東岸計畫性旅遊，「東部觀光旅遊業者把這次疫情的危機當做轉機，全力培養客源與開發潛在市場。」

蘇花改全線通車，前往花東旅遊的自駕遊客增多，讓花東旅館業訂房率不降反升。（圖∕報系資料照）

更多 CTWANT 報導

(中時電子報)